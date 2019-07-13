Недавно Nintendo представила Switch Lite, упрощенную версию гибридной консоли. До официального анонса ходили слухи и об улучшенной ревизии "переключателя", но "большая N" уже успела заявить, что в этом году второй новой консоли не будет. Все же Nintendo Switch получит улучшение в плане железа.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Если верить The Verge, то Nintendo подала заявку на замену компонентов в Switch. Компания оформила разрешение второго класса, которое дает право вторгаться в память и SoC (систему на кристалле). Возможно, Nintendo планирует обновить Tegra X1, который стал "мозгом" гибридной Switch.

На это указывает и отсылки к обновленной версии чипа в прошивке Switch, которые недавно нашли Digital Foundry. Но не рассчитывайте на "взрыв производительности", скорее всего, геймеров ждет небольшой прирост жизни от батареи и скорости работы.

Производители игровых приставок уже проворачивали подобное. Тот же Xbox 360 страдал от "красного кольца смерти", пока Microsoft не пересадила консоль на новый процессор. В свою очередь Sony увеличивала оперативную память и повышала частоту процессора в поздних моделях PSP. Подобная замена компонентов также делается для сокращения расходов на производство.

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