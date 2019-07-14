Американский регулятор одобрил рекордный штраф в размере 5 млрд долларов для компании Facebook в рамках дела Cambridge Analytica, по которому расследуются нарушения при передаче конфиденциальности данных, сообщают американские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Федеральная торговая комиссия США оценивала сведения в том, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica с нарушением правил получила данные о 87 млн пользователей социальной сети.

В Facebook и Федеральной торговой комиссии Би-би-си сообщили, что у них нет комментариев по этому поводу.

Как пишет газета The Wall Street Journal, на этой неделе соглашение одобрили трое из пяти членов комиссии. Минюст США должен принять окончательное решение. Сколько времени для этого потребуется, пока не ясно.

Федеральная торговая комиссия начала расследование в отношении Facebook в марте прошлого года. Она должна была выяснить, нарушила ли компания обязательства по защите и хранению личных данных, после того как Cambridge Analytica получила доступ к данным десятков миллионов пользователей соцсети.

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