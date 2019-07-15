Компания Microsoft намерена удалять старые учетные записи своих пользователей.

Как отметили в компании, избавляться от неактивных аккаунтов будут, если они заброшены в течение 5 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это пропишут в пользовательском соглашении.

Нововведение вступит в силу с 30 августа.

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