https://news.day.az/hitech/1137944.html Microsoft неприятно удивит пользователей своих сервисов
Microsoft неприятно удивит пользователей своих сервисов
Компания Microsoft намерена удалять старые учетные записи своих пользователей.
Как отметили в компании, избавляться от неактивных аккаунтов будут, если они заброшены в течение 5 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Это пропишут в пользовательском соглашении.
Нововведение вступит в силу с 30 августа.
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