Компания Aston Martin организовала первую публичную демонстрацию своего новейшего гиперкара Valkyrie - случилось это в рамках Гран-При Великобритании на трассе Сильверстоун. Гиперкару обещаны формульный мотор и формульная же управляемость.

Как передает Day.Az, об этом пишет Вести.

Этот демонстрационный выезд уже называют "инаугурацией": у Aston Martin Valkyrie есть все шансы на то, чтобы занять - пусть на какое-то время - трон самого быстрого среди дорожных суперкаров мира. "Валькирия" под управлением гонщика Криса Гудвина сделала почетный круг по Сильверстоуну, будучи одетой в фирменную ливрею команды Red Bull Racing: специалисты команды принимали деятельное участие в разработке гиперкара.

Хотя "сердце Валькирии" создавали в основном инженеры марки Cosworth. Они построили уникальный 6,5-литровый V12, который способен раскручиваться до 11 000 об/мин и развивать при этом около 1 000 л.с. Правда, в Aston Martin решили этим не ограничиваться и, используя формульную систему рекуперации, спроектировали мотору электрическую "надстройку", добавляющую еще порядка 150 л.с.

Учитывая, что вес "Валькирии" колеблется в районе тонны, число "лошадей", которыми она располагает, очевидно, превышает количество ее килограммов. Официальные динамические характеристики гиперкара до сих пор не обнародованы, но, учитывая вышеизложенное, претензии на лидерство в сегменте выглядят вполне обоснованными.

Британцы планируют выпустить в свет только 150 гражданских и 25 трековых "Валькирий". Стоимость гиперкара не называется (хотя все они уже распроданы), но, по разным оценкам, она составляет от 3,2 до 4,5 млн долларов.

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