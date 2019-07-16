Microsoft готова превратить компьютеры с Windows 10 в полные аналоги смарт-колонок. Для этого компания в следующем обновлении своей операционной системы готовится расширить права установленных в системе голосовых помощников, таких как Amazon Alexa, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

После обновления (уже доступно в превью-версии для участников программы Windows Insider, но требует активации в настройках) сторонние голосовые помощники смогут активироваться "поверх" экрана блокировки, когда доступ к использованию компьютера закрыт.

Таким образом, можно будет, обратившись к работающему ноутбуку или компьютеру с микрофоном и колонками, узнать прогноз погоды или ситуацию на дорогах. Кроме того, ПК с Windows сможет стать хабом для управления "умным домом". Правда, разработчикам голосовых ассистентов также потребуется обновить свои приложения для корректной работы с новой функцией.

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