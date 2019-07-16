Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети. Как сообщается в официальном блоге компании, интерфейс стал более простым в навигации, а также более персонализированным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, теперь пользователи смогут чаще размещать "живые видео" и моменты из повседневной жизни.

Разработчики перенесли закладки и списки на панель навигации, расширили функцию сообщений для прямой переписки, а также добавили темный режим в двух вариантах.

Кроме того, владельцы аккаунтов теперь смогут быстрее переключаться между учетными записями.

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