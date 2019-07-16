Mail.ru Group (MRG) создает партнерство с международным разработчиком и издателем игр Modern Pick, передаст ему 51% своего киберспортивного холдинга ESforce. Об этом говорится в сообщении MRG, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Mail.ru Group Limited объявляет о создании партнерства с Modern Pick, центром которого станет киберспортивный бизнес ESforce. Партнерство позволит Mail.ru Group и Modern Pick выстроить диверсифицированный киберспортивный бизнес с присутствием в России, странах СНГ и в Европе. Кроме того, оно обеспечит доступ к расширенному портфолио игр и опыту разработки AAA+ игр, киберспортивным командам, трансляциям, видеопродакшену, стримингу, организации турниров и площадкам, а также обширному спектру партнерств с медиа и международными брендами, говорится в сообщении Mail.ru Group.



Совет директоров Mail.ru Group одобрил подписание соглашения о партнерстве. Подразумеваемая оценка ESforce в рамках соглашения составляет $110 млн (с учетом SK Gaming и бизнесов кейтеринга и киберспортивной атрибутики, которые были проданы ранее более чем за $10 млн, общая оценка активов ESforce, приобретенных Mail.ru Group, составляет свыше $120 млн). Mail.ru Group передаст Modern Pick 51% ESforce.



Прогнозируется, что закрытие в рамках соглашения будет завершено в ближайшие месяцы, а ESforce будет исключена из консолидированной финансовой отчетности Mail.ru Group, и результаты II квартала будут представлены по проформе.



В долгосрочной перспективе доля может вырасти или снизиться "в зависимости от ряда операционных KPI объединенной компании на 2022 г.", уточняется в сообщении. Если совокупная выручка за 2022 г. будет ниже установленного минимального порога, MRG может выйти из объединенной компании и получить обратно 51% ESforce. MRG также может отменить сделку, в случае если Modern Pick не выполнит условия привлечения средств и консолидации активов, утвержденные в рамках соглашения.



"Мы рады начать новый бизнес с компанией Modern Pick - сильным партнером, который тесно сотрудничает с такими брендами, как ZDF, Red Bull и другими игроками. ESforce с момента покупки развивался хорошими темпами, но мы уверены, что внутри экосистемы для бизнеса откроются новые перспективы роста. Это полностью соответствует стратегии Mail.ru Group: усиливать наше лидерство на домашнем рынке и расширять сотрудничество с компаниями из разных отраслей. Теперь над увеличением охвата ESforce и новыми предложениями для пользователей мы будем работать вместе с талантливыми и энергичными партнерами", - прокомментировал Владимир Никольский, операционный директор Mail.ru Group.



"Мы рады, что вместе с Mail.ru Group сможем работать над ростом бизнеса и расширением охвата наших гоночных игр мирового класса. Между Modern Pick с обширной сетью партнеров, среди которых ZDF и Red Bull, и постоянно растущей киберспортивной структурой ESF существует очевидная синергия. С ростом числа гоночных игр и аркад автомобильная индустрия проявляет к ним все больший интерес, рассматривая их как способ повышения узнаваемости бренда и как новый канал для маркетинга. Мы с нетерпением ждем возможности начать совместную работу в этом направлении", - сказал Матиас Лауда, вице-президент Modern Pick.



Игры и киберспорт остаются ключевым направлением для Mail.ru Group. Компания рассматривает это партнерство как расширение возможностей в области каналов монетизации существующего и будущего игрового контента, а также как возможность управлять киберспортивными лигами и усилить роль на мировом рынке киберспорта.



Рынок имеет значительный потенциал роста: с 2016 г. он вырос на 75%, составив $865,1 млн по состоянию на 2018 г., и, по прогнозу Newzoo, в этом году достигнет отметки $1 млрд. По оценкам PwC, в период с 2018 по 2022 гг. совокупный среднегодовой темп роста мирового киберспортивного рынка достигнет 18%: в 2018 г. объем рынка составил $805 млн, к 2022 г. он вырастет до $1580 млн.



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