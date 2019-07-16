Компания Acer открыла продажи обновленного ноутбука Swift 7 - своей самой тонкой и легкой модели. Новинка "упакована" в цельнометаллический корпус толщиной не более 9,95 мм, а её вес не превышает 890 граммов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Внутри аппарата - процессор Intel Core i7 8-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 и SSD-накопитель объемом 512 ГБ. Как заявляется, его 14-дюймовый тачскрин с IPS-матрицей занимает 92% площади корпуса.

Имеется поддержка технологии Acer Color Intelligence, которая автоматически подстраивает яркость и насыщенность цветов под внешние условия. Защищен дисплей укрепленным стеклом Gorilla Glass 6-го поколения.

У лэптопа - два порта USB-C. Периферию также можно подключать через Display Port, HDMI или USB 3.1, правда, эти разъемы - с целью сделать устройство как можно более компактным - вынесены на переходник (идет в комплекте). Прочие особенности Swift 7 - встроенный сканер отпечатков пальцев, клавиатура с подсветкой клавиш и безвентиляторная система охлаждения. В комплект поставки входит чехол.

Обновленный Swift 7 уже поступил в продажу. Доступные расцветки - черная и белая.

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