Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя Raptor непосредственно перед началом его короткого полета. Это откладывает испытания прототипа "звездолета" компании SpaceX на неопределенный срок, сообщает NASA Spaceflight, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Несмотря на то, что пожар выглядел очень опасным, Starhopper, скорее всего, не пострадал от возгорания. Ситуация станет более ясной, как мы надеемся, завтра, когда инженеры SpaceX изучат состояние аппарата", - прокомментировал событие Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell), астрофизик из Гарвардского университета (США).

Вчера компания SpaceX планировала провести первый "самостоятельный" полет корабля Starhopper, прототипа "звездолета" Starship, при помощи которых Элон Маск и его единомышленники планируют начать колонизацию Марса и других планет Солнечной системы.

Три года назад он рассказал миру о своих масштабных планах по освоению красной планеты, в рамках которых предприниматель планирует создать сверхтяжелую ракету и "армию" из тысячи многократно используемых межпланетных кораблей. Как мечтает бизнесмен, они доставят к концу столетия на Марс около миллиона людей.

Позже Маск опубликовал детальное описание планов по постройке "флотилии" из тяжелых ракет BFR в одном из рецензируемых научных журналов. Эти идеи вызвали массу критики со стороны научного сообщества, многие члены которого посчитали идеи предпринимателя слишком дорогими и фантастичными.

В соответствии с этими планами Маска, ракета будет состоять из двух частей. Первым будет ускорительный блок, объединяющий в себе силы сразу нескольких сверхмощных двигателей Raptor, аналогов ускорителей сверхтяжелой ракеты Saturn V программы "Аполлон". Вторая часть BFR включает в себя верхнюю ступень и сам пилотируемый корабль, способный поддерживать жизни нескольких сот человек.

И та, и другая часть BFR разрабатываются одновременно - двигатели собираются и тестируются на Земле, а пилотируемая часть будет скоро построена и выведена в околоземное пространство при помощи уже существующих двигателей, созданных SpaceX для ракеты Falcon Heavy. Позже сам корабль получил официальное название Starship, а нижняя ступень - Super Heavy.

Несмотря на скепсис научного и инженерного сообщества, SpaceX активно разрабатывает компоненты "звездолета", и за последние несколько месяцев ее сотрудники уже провели несколько стендовых испытаний Raptor и "корабля" Starhopper, упрощенного макета пилотируемой части Starship.

Сегодня SpaceX планировал впервые отправить этот прототип в свободный полет, позволив ему подняться на высоту в 20 метров, прежде чем экспериментальная версия двигателя Raptor будет отключена.

Этот двигатель, шестой по счету, уже прошел несколько стендовых испытаний в начале июля и в конце июня, однако при предполетной проверке возникла нештатная ситуация. Его включение привело к мощной вспышке и появлению вторичного возгорания, которое охватило большую часть обшивки Starhopper.

Пока представители SpaceX или сам Маск не комментировали этот инцидент, однако, как предполагает NASA Spaceflight, первый полет прототипа теперь будет отложен до тех пор, пока инженеры компании не выяснят, что породило возгорание и в каком состоянии находится сам корабль и его двигатель.

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