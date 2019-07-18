Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предупредил о рисках, которые, по его мнению, могут возникнуть при использовании гражданами Германии приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В эфире радиостанции SWR в четверг он высказал опасение, что "важные персональные данные могут попасть не в те руки". Кельбер назвал "размытыми условия пользования". Он также утверждал, что "мало известно о том, кто стоит за разработкой FaceApp", и что непонятно, какая информация собирается во время использования. "Здесь вы передаете фото себя или другого человека, которое поддается биометрическому анализу, третьей, неизвестной стороне", - считает уполномоченный кабмина ФРГ.

В среду лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения FaceApp. По его словам, факт расположения FaceApp в России "поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран".

Создатель приложения, россиянин Ярослав Гончаров, заявил журналу Forbes, что компания не использует личные данные пользователей без их согласия.

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