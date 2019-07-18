В мае компания Google предписала Android-разработчикам указывать целевые возрастные группы, которым должны соответствовать пользователи их приложений. А чтобы еще больше уберечь детей от нежелательного контента, программы разрешили маркировать как предназначенные только для взрослых, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На этой неделе метки "Не предназначено для детей" начали появляться в магазине Google Play. Если дети не являются целевой группой, то приложению должно быть присвоено возрастное ограничение. Если же им разрешено пользоваться ребенку до 13 лет, разработчик обязан подать заявку на участие в программе Google Play "Приложение для всей семьи" и соблюдать её требования.

Блок "Не предназначено для детей" со светло-розовым фоном и желтым треугольником отображается под кнопкой "Установить". Предупреждение не исчезает даже после скачивания программы и повторных заходов в Google Play.

Помимо предупреждения о наличии взрослого контента, разработчики должны убедиться, что описание и скриншоты их приложения в Google Play не привлекают детей. Если на снимках экрана, например, запечатлены герои мультфильмов, поисковик может посчитать программу детской и не пустить её в магазин из-за неправильно выбранной целевой возрастной группы.

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