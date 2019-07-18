https://news.day.az/hitech/1139297.html Instagram перестал показывать лайки
Instagram перестал показывать лайки
Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, нововведение о пока затронуло Австралию, Бразилию, Италию, Ирландию, Новую Зеландию и Японию. Жители этих стран могут увидеть количество оценок только являясь автором поста. Будучи просто подписчиком, информацию о числе лайков увидеть не удастся.
По задумке авторов, такое новшество должно позволить инстаграм-пользователям более свободно выкладывать фотографии и не гнаться за количеством лайковю
Весной обновление тестировали на пользователях из Канады.
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