Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под постами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, нововведение о пока затронуло Австралию, Бразилию, Италию, Ирландию, Новую Зеландию и Японию. Жители этих стран могут увидеть количество оценок только являясь автором поста. Будучи просто подписчиком, информацию о числе лайков увидеть не удастся.

По задумке авторов, такое новшество должно позволить инстаграм-пользователям более свободно выкладывать фотографии и не гнаться за количеством лайковю

Весной обновление тестировали на пользователях из Канады.

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