Говорят, игры нас ничему не учат, а вы вспомните, сколько раз вас выручали навыки игры в "Тетрис", тем более если вы пришли домой после покупок и все продукты надо разложить в холодильник. Инженеры Samsung давно пытаются решить проблему с вместительными холодильниками, при этом пытаясь сохранить компактные габариты.

Первая попытка создания такого холодильника была предпринята в 2008 году, а проект назывался "Guggenheim". Именно тогда компания начала выпуск бытовых и производственных холодильных машин с более тонкими стенками. Сегодня Samsung еще плотнее подошли к решению проблемы по увеличению полезной площади в своих холодильных машинах с помощью новой технологии Space Max. Технология позволяет увеличить внутренний объем за счет уменьшения толщины стенок. Полезный объем агрегатов, оснащенных Space Max, превышает объем других аналогичных почти на 40%.

Для поддержания постоянного "холода" в новых холодильниках Samsung установлена специальная стальная пластина. Cтальная панель Metal Cooling на задней стенке холодильника дает дополнительный источник холода и делает внутреннее пространство еще более стильным. Благодаря действию пластины даже при частом открывании дверцы холод в камере удерживается дольше, а оптимальная температура восстанавливается быстрее. Технология Metal Cooling поддерживает стабильную температуру для сохранения максимальной свежести ваших продуктов. А для продуктов, требующих особые условия хранения, в холодильнике существует специальная зона - Fresh Zone. Эта отдельная зона в холодильнике предназначена для хранения мяса и рыбы. Она представляет собой выдвижной ящик, где поддерживается оптимальная температура для долгого хранения данных продуктов без потери ими полезных свойств.

Холодильники Samsung с технологией Space Max работают на базе цифрового компрессора. Digital Inverter, который обеспечивает бесшумную работу, долговечность агрегата и экономию электроэнергии. Инверторный компрессор тихо работает и плавно регулирует мощность в зависимости от одного из 7-ми уровней охлаждения, что позволяет холодильнику Samsung оставаться практически бесшумным. Автономное управление скоростью работы позволяет цифровому мотору снизить износ деталей и продлить срок службы холодильника, что подтверждается 10-летней гарантией на компрессор от Samsung. Digital Inverter переходит на минимальную скорость работы сразу после достижения требуемой температуры. Благодаря этому, он рационально использует электроэнергию и экономит ваши расходы.

Дополнительную информацию о холодильниках Samsung с технологией Smart Conversion можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.

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