Верховный суд Квебека одобрил коллективный иск против Apple Canada и Apple. На этот раз потребители оказались недовольны аккумуляторами в устройствах компании.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

По словам истцов, Apple не предоставила покупателям адекватную информацию о сроке службы аккумуляторных батарей, а также не предложила продукцию, которая бы работала "приемлемый отрезок времени". Всё вышесказанное касается всех устройств компании, работающих на аккумуляторах, включая MacBook и Apple Watch.

Инициативу поддержали пользователи гарантийных программ AppleCare и AppleCare +. Они в свою очередь утверждают, что Apple не проинформировала их о правовой гарантии, которую законодательство Квебека предоставляет для защиты прав потребителей. О ней представители компании должны были сообщить до продажи сертификатов AppleCare.

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