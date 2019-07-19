Режим инкогнито в Chrome сейчас работает не совсем правильно и Google собирается всё исправить.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Некоторые сайты проверяют режим инкогнито и настаивают на том, чтобы пользователь вошёл в систему, прежде чем сможет прочитать статью. 30 июля с выпуском Chrome 76 Google хочет закрыть "лазейку", через которую сайты могли бы проверять отключенный в режиме инкогнито API Chrome FileSystem и обнаруживать частные сеансы.

Этот шаг может порадовать людей, обеспокоенных тем, что режим не полностью выполняет свою основную функцию - предоставление конфиденциальности. В то время как одни люди используют приватный просмотр для избежания платного контента на сайтах, у других могут быть гораздо более серьёзные причины оставаться анонимными. Например, они хотят избежать отслеживания или политического угнетения.

В будущем Google будет работать над исправлением любых других средств обнаружения режима инкогнито.

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