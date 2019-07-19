https://news.day.az/hitech/1139665.html Instagram опять работает с перебоями по всему миру
Instagram опять работает с перебоями по всему миру
В работе соцсети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщает Downdetector.
Как отмечается, пользователи по всему миру сообщили о неудобствах, которые связаны с входом в приложение, а также съемками сторис.
Уточняется, что наибольшее количество поступивших жалоб связано с плохим обновлением ленты новостей.
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