Суббренд Xiaomi Qin представил на краудфандинговой площадке Youpin необычный смартфон - Qin Multi Parent AI Assistant Phone / Qin AI Life или, если сокращенно, Qin 2.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Qin 2 отличается от нынешних смартфонов своими формами. Точнее, вытянутым дисплеем, на фоне которого меркнет даже кинематографический экран Sony Xperia 1. Диагональ экрана - всего 5,05 дюймов, а вот соотношение сторон -22,5:9. Разрешение - 1440×576 точек.

Рамки вокруг дисплея небольшие, хотя без "подбородка" не обошлось. А вот фронтальной камеры здесь нет, как и сканера отпечатков пальцев.

Зато можно выбрать яркую расцветку: помимо стандартного черного, есть красный, голубой и розовый цвета.

Габариты смартфона 132,6×55,4×8,6 мм, вес - 105 г.

Qin 2 получил чип Spreadtrum SC9832E, 1 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной, одинарную основную (и единственную) камеру на 5 Мп и аккумулятор емкостью 2100 мАч.

Также есть порт USB-C, разъём для наушников и ИК-порт. Работает новинка под управлением операционной системы Android Go 9.0.

Стоит такой бюджетник всего $73. Но он вряд ли выйдет за пределами Китая.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!