Вице-президент и соучредитель компании Meizu Ли Нан (Li Nan) подал в отставку. Вчера он написал об этом пост у себя на страничке в Weibo, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

Такие слухи ходили уже давно, но Нан подтвердил их только сейчас. Причины своего ухода он не сообщил, но возможно, это связано с финансовыми трудностями компании и её частичным переходом в государственную собственность. Чем именно будет заниматься теперь бывший сотрудник Meizu, пока неизвестно, но покидать потребительский рынок он не собирается.

Ли Нан стал соучредителем Meizu вместе с генеральным директором и основателем Хуаном Сючжаном, более известным под псевдонимом Джек Вонг (Jack Wong). Компания начала свою деятельность в 2003 году, выпустив первый продукт - MP3-плеер Meizu MX. Производить мобильные телефоны Meizu начала только в 2008 году. Сейчас они являются основным источником доходов компании.

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