Смена поколений автомобилей - это не только выход более совершенного преемника. Бывает, что уходящие в отставку модели завершают собой целую эру в истории марки или автомобилестроения. Day.Az со ссылкой на Вести представляет некоторые из таких автомобилей, которых больше не будет.

ЗАЗ-968М

Последний "Запорожец" покинул конвейер в апреле 1994 году. А вместе с ним ушла в историю эра очень необычных для автомобилей моторов - V-образных "четверок". Двигатели V4 пришлив автомобили в начале 20 века из мира мотоциклов, автоспорта и авиации, и привлекали они автопроизводителей малым весом и компактностью.

Последняя версия "Запорожца" с индексом 968М уже не была "ушастый". Вместо прежних характерных воздухозаборников в форме ушей уже были менее оттопыренные решетки.

В разное время такие моторы использовали Lancia, Ford и Saab, но ЗАЗ продержался на конвейере со своим V-образным "воздушником" дольше всех. Хотя корни этого агрегата Мелитопольского моторного завода уходят еще в 60-е годы, к знаменитому "горбатому" ЗАЗ-965!

Porsche 911 (993)

Porsche 911 Carrera 3.6 Coupe

Четвертое поколение 911-го (1994-1998 годы выпуска) фанаты марки не без оснований считают "последним истинным Porsche". Дело в том, что это и правда последняя машина компании, построенная по классической концепции родом из тридцатых годах, предложенной самим Фердинандом Порше. Это не только заднемоторная компоновка и оппозитное расположение цилиндров, но и, главное, воздушное охлаждение мотора! И 993-й оснащался именно таким - 6-цилиндровым "оппозитом" М64.

Атмосферные версии объемом 3,6 л выдавали 272 или 286 "сил", с объемом 3,8 л - 300 л.с. На вершине гаммы стоял момотор 3,6 с двумя турбокомпрессорами отдачей от 408 до 450 л.с. И это, напомним, на воздушном охлаждении! Впрочем, борьба за эффективность и экологию сделала свое дело: наследник с индексом 996, представленный в 1997 году, получил водяное охлаждение и другой дизайн, за что сразу получил по шее от СМИ и поклонников марки. А последний "каноничный" Porsche 911 (993) постепенно превращается в коллекционный артефакт.

Lexus SC

Когда вы последний раз видели кассетную деку в магнитоле нового автомобиля? Вы удивитесь, но этот забавный анахронизм ушел в прошлое не так давно, как кажется.

Так, кассетный проигрыватель был не в какой-то бюджетной тарантайке, а в люксовом Lexus SC 430 (мотор V8, 4,3 л, 288 сил и задний привод) второго поколения. Например, в США это был последний новый автомобиль с такой магнитолой, которую убрали только после 2010 модельного года!

Ford Crown Victoria/Mercury Grand Marquis/ Lincoln Town Car

Сегодня кузов на отдельной раме считается уделом пикапов и серьезных внедорожников. А ведь было время, когда такими делали и легковушки! Расцвет таких рамных автомобилей пришелся на США. И дольше всех продержался Ford со своим рамным шасси Panther под моторы V8 и задний привод с неразрезным (!) ведущим мостом. Запущенная в 1978 году, эта платформа простояла на конвейере 33 года, поставив рекорд по долгожительству в американском автопроме.

Ford Crown Victoria

Компания выпускала на этой рамной основе огромные полноразмерные седаны не только марки Ford, но и Lincoln с Mercury. Последние из динозавров - Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis и Lincoln Town Car, прожили в производстве аж до 2011 года! За прочность и живучесть тот же Ford Crown Victoria очень ценился в такси и полиции, а рамный Lincoln Town Car - излюбленная основа для выпуска лимузинов. Сейчас таких уже не делают - тяжелые "рамники" давно вытеснены более легкими машинами с несущими кузовами.

Land Rover Defender

Раз уж зашел разговор про прощание с рамными кузовами, то не забудем и Land Rover Defender, снятый с производства в 2016 году. Этот легендарный автомобиль действительно занимает особое место в истории, ведь это последний рамный (и настоящий!) внедорожник британской компании. И с его будущим преемником уже все ясно: несущий цельноалюминиевый кузов, независимые подвески вместо неразрезных мостов...

Volvo XC90 и S80

Первое поколение кроссовера Volvo XC90 (2002-2014 гг.) и вторая генерация седана S80 (2006-2016 гг.) однажды тоже станут объектами интереса коллекционеров. Ведь это первые и последние серийные Volvo с нехарактерным для марки мотором V8. И каким!

Алюминиевый агрегат с индексом B8444S был создан совместно с японцами из Yamaha, ставился под капот поперечно (!) и выпускался с 2005 по 2010 годы. При объеме 4,4 л "атмосферник" выдает 315 л.с. и 440 Нм, седан S80 пулял с ним до 100 км/час за 6,5 сек, XC90 - за 7,3 сек. Движок, кстати, оказался со зверским потенциалом. Судовые версии на базе его блока имеют объем до 5,6 л и развивают до 431 л.с. А британцы из фирмы Noble смогли за счет двух турбокомпрессоров выжать из 4,4 литров объема 659 л.с. и 819 Нм момента для своего суперкара M600!

Citroen C5

Десятилетиями знаменитая гидропневматическая подвеска, дающая высокий комфорт и возможность увеличить клиренс, была такой же "визитной карточкой" фирмы Citroen, как ее авангардный и часто спорный дизайн. Собственно, Citroen и был пионером с этой подвеской, впервые представив ее в 1954 году на модели Traction Avant.

Увы, развитие подвесочных технологий и адаптивных амортизаторов похоронило дорогую и сложную систему. Покинувшая в 2017 году конвейер европейская модель С5 второго поколения стала последним "Ситроеном", где применялась такая подвеска. Кстати, С5 на гидропневматике 9 лет назад побывал на длительном тесте АвтоВестей - все 4 части читайте тут. И оцените, какие тогда были цены...

Volkswagen Type 2 (T2)

Микроавтобус Volkswagen Type 2 - один из автомобильных долгожителей. Древний по конструкции автомобиль родом из 50-х годов прожил на конвейере в Бразилии аж до 2013 года. И устаревшая модель для стран вроде Бразилии была отличной и недорогой "рабочей лошадкой".

На фото - "прощальная" версия Last Edition тиражом 1200 штук, посвященная прекращению производства. Последний экземпляр стоит в музее Volkswagen, где мы уже побывали.

Выпускали бы и дальше, но машина уже не проходила по местным нормам безопасности, которые требовали АБС и передние подушки безопасности. Почему Type 2 попал в наш сегодняшний обзор? Он всего на 2 года пережил самый первый Beetle, и именно на этом "бусике" в 2005 году сначала закончилась эра "оппозитов" воздушного охлаждения, а после завершения выпуска в 2013 году он стал последним Volkswagen с заднемоторной компоновкой!

Chevrolet Corvette C7

Недавняя смена поколений спорткара Chevrolet Corvette принесла сразу несколько эпохальных событий. Так, новая генерация с индексом С8 впервые за 66-летнюю историю этой модели сменила переднемоторную компоновку на двигатель в центре! И коробка теперь будет только одна - 8-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. А это значит, что прошлое поколение с индексом C7 - это, похоже, последний Chevrolet Corvette с механической коробкой.

Кстати, до этого с МКПП расстались не только в Chevrolet. Так, с 2012 года от "механики" отказалась Ferrari. Последней трехпедальной моделью компании стала California, и с такой КПП на нее нашлось всего 3 покупателя. Через год из-за полного отсутствия спроса на механическую коробку с ней простились и в Lamborghini. Причем расстались громко, выпустив на прощание 560-сильную версию LP 560-2 50th Anniversario с задним приводом и 6-ступенчатой МКПП.

Holden Commodore

История знает такие модели автомобилей, на которых заканчивалась не просто эпоха, а целые отрасли промышленного производства. Так, на одном красном седане Holden Commodore VFII Redline V8 недавно закончился... весь автопром Австралии! Именно он 20 октября 2017 года стал последним автомобилем местного производства, съехавшим с конвейере завода Holden (марка принадлежит General Motors) в Аделаиде.

С 1948 года Holden выпустил в Австралии 7,6 млн автомобилей. Но с годами экономические реалии изменились так, что импортируемые машины оказались дешевле. Да и сами пошлины на ввозимые машины планомерно шли вниз. В итоге из-за нерентабельности в октябре 2016 года свой австралийский завод закрыл сначала Ford, а ровно через год за ним последовали Toyota и Holden. С 2018 года все новые автомобили в Австралии - импортные.

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