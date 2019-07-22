Компания Epic Games может провести чемпионат по Fortnite для мобильных устройств с призовым фондом в размере $1 млн. Об этом сообщил директор мобильного гейминга организации Complexity Gaming Мэтт Ратледж, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Позднее Ратледж удалил свой твит и рассказал, что он не обладает никакой инсайдерской информацией, а его мнение основано на предположении после анонса турнира для владельцев Xbox One. Соревнование для игроков на консоли от Microsoft пройдет с 20 по 21 июля. Его призовой фонд составит $1 млн. Разработчики не комментировали слухи о мобильном турнире.

Fortnite World Cup пройдет с 26 по 28 июля в Нью-Йорке. Общий призовой фонд турнира составляет $30 млн. На него могли пройти игроки с любой платформы.

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