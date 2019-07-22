На iOS и Android вышло приложение Who's in Town, позволяющее узнать о привычках посещать те или иные места любого пользователя Instagram. Интерактивная карта обновляется в режиме реального времени на основе открытых данных - геометок, которыми сам пользователь охотно помечает свои посты и "истории", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Who's in Town сканирует все публикации в чужом Instagram-аккаунте с момента его создания и отображает детальную карту маршрутов, пишет Wired. Так, казалось бы разрозненная информация из не связанных друг с другом записей предстает в наглядном, агрегированном виде, позволяя узнать о перемещениях и часто посещаемых локациях человека.

Приложение умеет сохранять и "истории", которые автоматически исчезают спустя сутки после публикации. По этой причине у Who's in Town нет доступа к старым, уже "самоуничтожившимся" записям, но чем дольше установлена программа, тем более подробной становится карта.

Как говорит автор Who's in Town Эрик Барто, его программа абсолютно легитимна. Она использует находящиеся в свободном доступе данные о местоположении, которыми пользователь захотел поделиться с подписчиками по доброй воле. Поддерживаются и закрытые учетные записи Instagram - при условии, что их владельцы разрешили просмотр аккаунту, с которого ведется слежка. "Люди не понимают, чем они делятся, - сказал Барто, - У них складывается ложное убеждение, что эту информацию увидит всего несколько людей... но она общедоступна".

Исследователь Иллинойсского университета в Чикаго (США) Джейсон Полакис предостерегает, что агрегирование данных о местоположении, как это делает Who's in Town, может быть очень опасным. Недоброжелатели могут получить конфиденциальную информацию об повседневной жизни людей - в частности, узнать, во сколько человек обычно выходит из дома и когда находится на работе, какие кафе посещает и где любит отдыхать. Воспользоваться этими данными могут и компании - например, страховые агентства, - чтобы узнать о скрытых привычках и личных чертах потенциального клиента.

Представители Instagram заявили Wired, что изучат Who's in Town на предмет соответствия правилам сервиса и примут меры в случае, если будут выявлены какие-либо нарушения.

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