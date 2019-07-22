The Information рассказало о беспрецедентных мерах безопасности, которые вынуждена предпринимать Apple для сохранения секретности своих продуктов. По данным издания, фирма Тима Кука наращивает усилия по предотвращению утечек на протяжении последних пяти лет: дело дошло до того, что металлодетекторами начали сканировать не только личные вещи сборщиков айфонов, но и вывозимый с фабрик мусор, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В статье The Information описывается целый ряд ухищрений, на которые идут контрабандисты в надежде вывезти с завода хотя бы одну деталь от устройства. Стоимость компонента для еще неанонсированного смартфона на черном рынке может во много раз превышать зарплату рабочего.

Один из самых примечательных инцидентов произошел в эпоху iPhone 5c (вышел в 2013-м), когда прямо у ворот был остановлен грузовик, груженый тысячами чехлов. Другой любопытный случай - когда фабричные рабочие пытались вырыть подземный туннель, чтобы тайно вынести комплектующие от айфона.

В связи с этим требования Apple к мерам безопасности стали необычайно строги. В частности, компания обязала проверять металлоискателями не только сборщиков, когда они приходят и уходят с работы, но и любой вывозимый с завода мусор. Помимо этого, купертиновцы оставили за собой право устраивать проверки в любое время, а фабрики - штрафовать на десятки миллионов долларов в случае утечки. Деньгами, говорится в статье, не наказывают только Foxconn - как крупнейшего и наиболее ценного партнера Apple.

Предпринятые меры дали результат: в последние годы количество "сливов" в виде корпусов или плат заметно поубавилось. Так как ситуация улучшилась, компания сокращает численность подразделения New Product Security, в котором работают бывшие сотрудники спецслужб, а борьбу с утечками на китайских фабриках отдает на подряд.

Однако кража или фотографирование CAD-чертежей, по которым можно воссоздать облик будущих новинок, все еще доставляет Apple головную боль. Например, именно на их основе были изготовлены макеты новых айфонов, ставшие достоянием общественности на прошлой неделе.

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