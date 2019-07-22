Ажиотажем вокруг FaceApp - приложения, наделавшего шума благодаря возможности искусственно состарить или омолодить лицо на фотографии, изменить прическу или нарисовать улыбку, - пользуются злоумышленники. О новой мошеннической схеме предупредила киберзащитная компания ESET, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам специалистов, хакеры приманивают жертву, предлагая ей скачать поддельную версию фоторедактора с якобы расширенным функционалом. Однако в реальности вместо "профессионального" FaceApp Pro на устройство попадает его фейковый клон, представляющий потенциальную угрозу.

Вредоносную версию "состаривающей" программы рекламируют разными способами. В некоторых случаях для этих целей создаются фальшивые сайты. "При попытке установить приложение появляется множество всплывающих окон. Невнимательность пользователя приводит к оформлению подписок на платные приложения или рекламу, - сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе ESET. - Жертвы получают и запросы на получение уведомлений, которые также являются частью мошеннической схемы".

Другой способ - продвижение на YouTube роликов со ссылками на скачивание подделки FaceApp. Одно из таких видео, сказали эксперты, набрало свыше 150 тысяч просмотров, а по указанной в нем ссылке перешло более 90 тысяч человек.

Клоны FaceApp могут пробраться и в официальный магазин Google Play, предупредили в ESET. Даже там, если не обращать внимание на разработчика, число загрузок и комментарии, высок риск получить программу, зараженную вредоносным кодом.

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