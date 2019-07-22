Спустя год с лишним после релиза ROG Phone - своего первого смартфона, ориентированного на энтузиастов мобильных игр - ASUS анонсировала второе поколение устройства. Новинка использует самую мощную версию топового процессора, экран с двойной частотой обновления, а аккумулятор позволяет без подзарядки играть в PUBG Mobile семь часов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

ROG Phone II - первое устройство на рынке с "разогнанной" версией топового мобильного процессора Qualcomm - Snapdragon 855+, которая прибавляет около пяти процентов к базовой вычислительной производительности и порядка 15% - к производительности графики. Плавной работе должны помочь 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и быстрый (UFS 3.0) встроенный накопитель объемом до 512 ГБ.

Без установки в смартфон вентиляторов пока обошлось (хотя можно использовать внешний - AeroActive Cooler II, который ещё и подрабатывает подставкой). Но вот вентиляционные прорези в корпусе пришлось сделать, они помогают работать системе охлаждения на основе испарительной камеры. Аккумулятор - на 6000 мА*ч, что, утверждают в ASUS, даёт 7 часов непрерывной игры в PUBG (правда, при частоте обновления экрана в 60 Гц).

Список необычного железа в ROG Phone II продолжают AirTriggers - сенсорные площадки, выполняющие роль "курков" приставочного джойстика, и два симметрично расположенных вибромотора, обеспечивающие направленную тактильную обратную связь (в поддерживающих такую функцию играх). Фронтальные стереодинамики увеличили и сделали громче, а 3,5-мм аудиоразъем сохранили.

AMOLED-экран диагональю 6,59 дюйма не может похвастаться сверхвысоким разрешением, оно равно 2340 х 1080 пикселей. Но это ему и не нужно, для игр важнее частота кадров. И с плавностью тут должно быть всё в порядке: поддерживаются повышенные частоты обновления экрана в 90 и 120 Гц. Экранный датчик касания опрашивается с частотой 240 Гц, что позволяет аппарату реагировать на все движения игрока максимально быстро.

Камеры тут - не самое главное, так что решение стандартное, но в духе современных трендов: основной 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586 дополнен 13-МП широкоугольником и 24-МП фронталкой.

Помимо вышеупомянутого внешнего вентилятора для ROG Phone II выпускаются ещё два аксессуара: мощная док-станция с дополнительным экраном и батареей на 5000 мА*ч, а также боковые контроллеры Kunai, прикрепляющиеся к корпусу в духе Nintendo Switch. Цена ASUS ROG Phone II пока не названа, но The Verge ожидает её на уровне 900 долларов или выше - столько на старте стоил предшественник.

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