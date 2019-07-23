В августе прошлого года компания Xiaomi создала отдельный бренд POCO. Прошел уже почти год, а под этим брендом вышел всего один смартфон - Pocophone F1, и то практически сразу после дебюта подразделения POCO. А стоит ли вообще ждать Pocophone F2?

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Аналитик компании IDC Навкендар Сингх (Navkendar Singh) прогнозирует, что вскоре бренд POCO попросту закроется. А все из-за Redmi, который не так давно тоже стал независимым брендом.

Дело в том, что в свое время Pocophone F1 стал отличным вариантом смартфона с мощной начинкой и низким ценником. Сейчас эту роль выполняют модели линейки Redmi K20: хочешь топовый процессор - бери Redmi K20 Pro, хочешь сэкономить - покупай Redmi K20. А внутренняя конкуренция между брендами Xiaomi может негативно сказаться на продажах.

"Сейчас, с такой агрессивной ценой серии K от Xiaomi, с ее абсолютно флагманскими характеристиками, оснащением и дизайном, причина существования Poco как бренда вызывает сомнения", - говорит аналитик.

К тому же, стоит только вспомнить, сколько уже смартфонов вышло под брендом Redmi (не считайте - много) и сколько выпустил POCO (всего один).

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