Если технология VR когда-нибудь станет мейнстримом, ей придется отказаться от громоздких аксессуаров, сохраняя при этом прежнюю функциональность. Следуя этой идее, компания Facebook анонсировала устройство Tasbi, с которым пользователи забудут, что такое перчатки-контроллеры.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Перспективная разработка представляет собой пару небольших браслетов, одевающихся на запястье. Они умеют сжиматься или вибрировать, в зависимости от действий пользователя в виртуальной реальности. К сожалению, Tasbi пока не может самостоятельно отслеживать движения рук и пальцев. Для этого устройство предлагают использовать в паре со специальным программным обеспечением компьютерного зрения и камерами VR-гарнитуры. Однако разработчики видят и иной выход из проблемы: отследить положение конечностей можно также с помощью технологии зондирующего электрического сигнала, которую компания Facebook запатентовала в начале 2019 года.

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