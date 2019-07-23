Redmi тизерит смартфон с 64-мегапиксельной камерой
Samsung представил свой новый 64-мегапиксельный сенсор камеры ещё в мае и, похоже, одним из первых его начнёт использовать Redmi.
Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.
В своем профиле Weibo Redmi опубликовал фотографию, сделанную на новый смартфон. На изображении не указано, что бренд будет использовать именно сенсор Samsung, но, учитывая сроки, это весьма вероятно. Датчик в грядущем телефоне Redmi использует технологию Tetracell, выдавая 16 Мп фотографии в условиях низкой освещенности.
Также ожидаются улучшения качества автофокуса и видео Full HD со скоростью 480 кадров в секунду, а датчик Quad Bayer будет активировать HDR в реальном времени. И, судя по всему, больше всех камерой будут довольны владельцы котиков.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре