Samsung представил свой новый 64-мегапиксельный сенсор камеры ещё в мае и, похоже, одним из первых его начнёт использовать Redmi.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

В своем профиле Weibo Redmi опубликовал фотографию, сделанную на новый смартфон. На изображении не указано, что бренд будет использовать именно сенсор Samsung, но, учитывая сроки, это весьма вероятно. Датчик в грядущем телефоне Redmi использует технологию Tetracell, выдавая 16 Мп фотографии в условиях низкой освещенности.

Также ожидаются улучшения качества автофокуса и видео Full HD со скоростью 480 кадров в секунду, а датчик Quad Bayer будет активировать HDR в реальном времени. И, судя по всему, больше всех камерой будут довольны владельцы котиков.

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