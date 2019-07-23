Илона Маска попросили подвинуться. Microsoft инвестирует $1 млрд в компанию по развитию искусственного интеллекта OpenAI. Компания Bloomberg пишет, что стороны договорились заключить партнерское соглашение, чтобы вместе развивать технологию искусственного интеллекта на основе облачной платформы Microsoft Azure. По условиям сделки корпорация Билла Гейтса сможет продавать продукты на основе некоторых технологий OpenAI, последние в свою очередь получат доступ к облаку Azure для тестирования своих моделей искусственного интеллекта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

OpenAI была запущена в 2015 году с большой помпой. Некоторые представители IT-индустрии, в том числе Илон Маск и Питер Тиль, инвестировали в некоммерческую организацию менее 1 млрд долларов с целью изучения искусственного интеллекта. Правда, Маск в начале этого года вышел из состава совета директоров OpenAI, объяснив это расхождением во взглядах на развитие организации. До 2020 года компания планировала потратить только небольшую часть первой инвестиции, однако похоже потратилось чуть больше.

Один из основателей OpenAI сказал изданию Bloomberg, что компании было нужно это партнерство с Microsoft, в том числе из-за недостатка вычислительных мощностей. По его словам с 2012 по 2018 год количество вычислений, необходимых для запуска моделей искусственного интеллекта выросло более чем в 300 тысяч раз.

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