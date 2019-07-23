Сотрудников Google заметили за необычным занятием. В крупных городах США они подходят к прохожим и предлагают тем продать своё лицо в обмен на 5-долларовую подарочную карту, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об одном из таких случаев рассказывает издание ZDnet. К Джорджу - другу автора статьи, отдыхавшему в одном из нью-йоркских парков, подошли двое, напоминавшие волонтёров или сайентологов. Оказалось, что они работают на Google и собирают данные для улучшения "системы нового поколения для разблокировки смартфона по лицу". По их словам, аналогичная работа ведётся во многих городах.

Джорджу выдали спрятанный в массивный чехол смартфон и предложили сделать несколько селфи с разных ракурсов. Кроме того, пришлось подписать бумагу, в которой он передавал Google права на использование и обработку полученных данных. За труды ему предложили на выбор подарочную карту Starbucks или Amazon номиналом 5 долларов.

Аналогичную историю месяц назад рассказал на Reddit пользователь с ником oheightthirtytwo: женщина предлагала на улице карты Starbucks в обмен на пять минут взаимодействия с неизвестным смартфоном в чехле. Он заметил у устройства сдвоенную фронтальную камеру и "интересный вертикальный сенсор" в рамке над экраном. Отметим, что вертикальный овальный вырез виден на опубликованных недавно снимках передних панелей, предположительно предназначенных для смартфонов Pixel 4 и Pixel 4 XL.

Сначала его попросили просканировать лицо, jgbcsdfz кончиком носа круг на экране (аналогичным образом сканируется лицо для FaceID в последних моделях iPhone). Затем провели несколько тестов: смартфон надо было держать прямо перед лицом, поднимать к лицу во время ходьбы или доставать из кармана и даже пробовать взаимодействовать с устройством, закрыв рукой один из глаз, нос или рот.

Поясним: современные системы распознавания лиц основаны на нейросетевых алгоритмах, которые будут эффективны, только если обучить их на максимально обширном наборе данных, в данном случае - человеческих лиц. Такую систему разблокировки - FaceID - использует с 2017-го года в своих смартфонах Apple. Для её работы нужен дорогостоящий компонент: инфракрасный лазер, проецирующий на лицо невидимый узор из десятков тысяч точек. Два других компонента - инфракрасный осветитель и считывающая получившееся изображение инфракрасная камера - относительно недороги.

Вероятно, "скупающие лица" сотрудники Google используют в своей работе смартфон Pixel 4-го поколения, оборудованный более простой и дешёвой, чем у Apple, системой распознавания лиц. Скорее всего, в ней применяется ToF-камера, которой в последние месяцы часто оснащаются смартфоны различных производителей для создания портретного эффекта на фото и видео. Такая система состоит из инфракрасного осветителя и датчика, с высокой точностью фиксирующего "время полёта" (time of flight, ToF) светового сигнала до отразившей его поверхности и обратно. Данные с ToF-камеры позволяют практически моментально построить "карту глубины" кадра, узнав расстояние до каждого из попавших в поле зрения объектов. Такую "карту" в сочетании с качественно обученными нейросетевыми алгоритмами можно, скорее всего, использовать и в системе распознавания лиц. При этом система будет гораздо безопаснее, чем распознавание лиц по фотографиям фронтальной камерой, применяемое для разблокировки во многих современных Android-смартфонах.

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