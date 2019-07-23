Мессенджер WhatsApp официально появился на KaiOS - мобильной операционной системе, которая устанавливается на дешевые кнопочные телефоны, такие как Nokia 8110. Приложение можно загрузить из магазина KaiStore на устройства, обладающие 256 либо 512 МБ оперативной памяти. А начиная с III-го квартала этого года, WhatsApp будет предустанавливаться на некоторые новые мобильники с KaiOS, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Возможности KaiOS-версии мессенджера, однако, не так широки, как на Android и iOS, - пока там можно только переписываться. Функция голосовых и видеозвонков будет добавлена позднее.

Ранее WhatsApp можно было воспользоваться исключительно на отдельных устройствах с KaiOS - в частности, на модели JioPhone, которая вышла в Индии в сентябре 2018-го, и на Nokia 8110 в апреле этого года (опять же, только в Индии). Глобальный релиз сделает программу, принадлежащую Facebook, доступной на миллионах "неумных" телефонов по всему миру.

Как сказано в сообщении компании KaiOS Technologies, под управлением KaiOS работает свыше 100 миллионов устройств более чем в 100 странах. Однако моделей, на которые можно будет установить WhatsApp, пока всего семь: Cat B35, Doro 7060, JioPhone (Reliance Jio), JioPhone 2 (Reliance Jio), MTN Smart, Nokia 8110 (HMD Global) и Orange Sanza.

KaiOS - это легковесная операционка для очень простых и недорогих мобильников. Проект начался как ответвление Firefox OS, после того как Mozilla оставила планы по разработке собственной платформы. Летом прошлого года в него инвестировала Google, в результате чего на KaiOS появился управляемый голосом "Ассистент".

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