Журнал Fortune опубликовал свой традиционный рейтинг крупнейших мировых компаний Fortune Global 500, и впервые в него попала китайская компания Xiaomi, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

В рейтинг Fortune Global 500, как и следует из названия, входят 500 крупнейших компаний со всего мира. Главный критерий при включении или невключении компании в список - это выручка.

Xiaomi расположилась на 486 месте по соседству с Nokia и NEC. По итогам прошлого года ее выручка составила $26,44 млрд, а это почти на 56% больше, чем в 2017 году. Активы компании оцениваются в $21,15 млрд.

Также в этом рейтинге Apple (11 место), Samsung (15 место), Foxconn Electronics (23 место) и Alphabet (37 место).

В честь своего успеха Xiaomi сделала хороший подарок своей команде. По словам главы компании Лея Цзуня, все сотрудники (а это, на минуточку, 20 538 человек!) получат в качестве бонуса по 1000 акций компании. С учетом текущей стоимости акций Xiaomi, это около $1145 на человека.

Но на этом праздник не заканчивается. Xiaomi устроила в Китае распродажу, снизив цены на более 40 своих продуктов (в том числе и суббренда Redmi). Это смартфоны, ноутбуки, телевизоры, пылесосы, стиральные машины и другая техника для дома.

Например, Xiaomi Mi Mix 3 с 8/128 ГБ памяти можно купить за $377, хотя его обычная цена - $523. Redmi Note 7 Pro и 43-дюймовый телевизор Mi TV 4A подешевели на $30, а смартфон Black Shark 2 - на $73. Ноутбук Mi Notebook Pro (15,6-дюймовый экран, Intel Core i5, 8/512 ГБ памяти) отдают за $770 - почти на $90 дешевле. А прошлогодний флагман Mi 8 Pro стоит $260 вместо $436.

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