Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя
Социальные сети Facebook и Instagram восстановили работу после сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Facebook, передает Day.Az.
"Ранее некоторые люди испытывали трудности в работе с сервисами Facebook и Instagram. Мы оперативно изучили проблему, незамедлительно приступили к ее решению и устранили неполадки. Приносим прощение за неудобства", - сказали в пресс-службе.
Ранее в среду пользователи Facebook и Instagram из ряда стран сообщали о сбоях в работе соцсетей. По данным портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, проблемы начались около 16.00 мск, они наблюдались у пользователей ряда европейских стран.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре