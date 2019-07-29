Компания Xiaomi выпускает под принадлежащим ей суббрендом Mijia "умную" микроволновку, которой можно управлять из мобильного приложения. В Китае новинку можно будет купить, начиная с 1 августа, за 399 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Объем СВЧ-печи - 20 литров, пишет Gizmochina. Прибор можно подключить к беспроводной сети Wi-Fi (802.11 b/g/n, 2,4 ГГц) и управлять им с помощью голосовых команд (в том числе отдаваемых через смарт-колонку). В сопутствующем приложении можно просматривать новые рецепты, выставлять температуру и управлять различными функциями Mijia Microwave Oven.

На лицевой стороне микроволновки Mijia - экран, крутящаяся ручка для регулировки времени и мощности, а также две сенсорные кнопки для настройки 26 режимов работы (быстрого нагрева, три вида режима размораживания, 11 предварительно настроенных рецептов и так далее). Внутри установлен магнетрон (генератор СВЧ-излучения в печи) производства Toshiba мощностью 700 Вт. Частота микроволн стандартная - 2450 МГц.

В прошлом году свою "умную" микроволновку, управляемую голосовым помощником Alexa, представила Amazon. Микрофона у AmazonBasics ($60) нет, поэтому общаться с ней можно посредством другим устройств, в частности колонок Echo. Чтобы быстро разогреть еду, достаточно нажать на специальную кнопку Ask Alexa и произнести, например, "две минуты и 30 секунд на средней мощности".

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