Подрядчики Apple слушают разговоры пользователей с голосовым помощником Siri, с таким заголовком вышла статья в британской The Guardian. Как пишет издание, речь идет не только о дежурных, служебных диалогах. Люди, которые разбирают и анализируют аудиофайлы, слышат, в частности, разговоры о наркотиках, медицинских диагнозах и даже записи, сделанные во время секса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В целом сам факт того, что ИТ-компания со своим голосовым помощником собирает аудиофайлы запросов и нанимает людей для их разбора вполне себе рядовой. Ровно также поступает и Google с данными своего ассистента и Amazon со своей Alexa. Делается это для обучения нейросетей, которые еще не совершенны и не все способны разобрать правильно. Речь не только о собственно словах, речь об интонациях, скрытых смыслах, контексте и прочем, что сложно для понимания машины. Да и просто проверить нужно ли было вообще включать запись или ассистент проснулся по ошибке.

В общем работают так все, но от Apple, компании, которая защиту приватности выносит чуть ли не как девиз, такого ждали меньше всего. Представители корпорации отвечают так же, как и другие владельцы таких технологий, данные собираются в анонимном виде и это ничтожная часть всех запросов, каждый ваш разговор с Siri никто не прослушивает. Но приводимые Guardian подробности все равно впечатляют.

Например источник газеты говорит, что прослушиванием записи занимаются не сотрудники Apple, а подрядчики компании. Это менее надежно, чем работа с собственными кадрами, но главное это то, какого рода записи попадают к сторонним людям. Если верить публикации речь идет в частности о разговорах врача и пациента, обсуждении криминальных сделок и деловых переговорах. Естественно, в таких ситуациях специально Siri никто не вызывает, в основном это ложные срабатывания, например ассистент может принять за фразу: "эй, Сири", звук застегивающейся молнии или разговоры о стране Сирии.

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