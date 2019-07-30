Партнерство между Huawei и Google было намного более тесным, чем считалось ранее. По данным The Information, до введения властями США санкций, из-за которых китайский производитель лишился доступа к компонентам американского производства, обе компании занимались разработкой смарт-колонки с предустановленным "Ассистентом", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предполагалось, что Huawei выпустит само устройство, а Google - предоставит речевые технологии. Показать новинку должны были на выставке IFA 2019, которая в этом году пройдет с 6 по 11 сентября в Берлине.

Тем не менее, после того как власти США наложили ограничительные меры на Huawei в мае, совместный проект было решено закрыть. Партнеры посчитали, что смарт-колонка с функцией распознавания голоса только усилила бы подозрения китайской компании в шпионаже и провалилась на американском рынке.

Из публикации The Information также стало известно, что Google в 2015 году пригласила около 100 инженеров Huawei в свою штаб-квартиру, предоставив в распоряжение китайским гостям собственную лабораторию. Обе команды, рассказали источники издания, вместе проектировали камеру, дисплей и другие функции для смартфона Nexus 6b. Несмотря на то что эта модель продавалась хуже, чем ожидалось, полученный опыт помог сотрудникам Huawei в разработке более качественных устройств.

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