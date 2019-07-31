Недавно в сети появились слухи о том, что Xiaomi может отказаться от своего суббренда Poco в пользу младшего и более успешного подразделения Redmi. Опасения были беспочвенными, ведь с выхода Pocophone F1 прошел уже почти год, а о его преемнике ничего не слышно.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Однако представитель Poco в одном из интервью опроверг эти слухи.

По его словам, Poco - независимый от Xiaomi бренд, и компания не вмешивается в его дела. По сути, с Xiaomi Poco роднят только службы техподдержки и логистики. Поэтому менять Poco на Redmi никто не собирается.

Несмотря на это, ждать выход Pocophone F2 в ближайшее время не стоит. Дело в том, что команда у Poco небольшая, поэтому сейчас все силы сосредоточены на совершенствовании Pocophone F1. Звучит, конечно, странно, ведь смартфону (вдруг кто уже забыл) почти год.

Например, на днях владельцы Pocophone F1 получили свежее обновление MIUI 10.3.6.0 с номером PEJMIXM объёмом 269 МБ, которое приносит июньский патч безопасности. Также с помощью прошивки устранили некоторые проблемы, в том числе задержки с реакцией на прикосновения.

Поэтому Pocophone F2 выйдет в лучшем случае в конце года, а скорее всего - уже в следующем году.

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