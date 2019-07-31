Игровое подразделение компании Xiaomi представило в Китае геймерский смартфон Black Shark 2 Pro с топовым процессором Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти на борту.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

Недолго Asus ROG Phone 2 пришлось почивать на лаврах самого мощного мобильного игрового устройства. Похоже, теперь сердца китайских геймеров принадлежат детищу Xiaomi Black Shark 2 Pro. Новинка получила AMOLED экран с диагональю 6,39 дюйма, разрешением 2340 х 1080 пикселей и скоростью отклика на нажатие 34,7 мс, что особенно актуально для игрового устройства. Частота тачскрина составила 240 Гц.

Основная камера представлена двумя модулями 48+13 Мп, также есть фронтальная с разрешением 13 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч, что меньше, чем у того же ROG Phone (6000 мАч). Еще из мелочей - поддержка 27-ваттной зарядки и дактилоскопический датчик под поверхностью дисплея.

Но самое интересное в Black Shark 2 Pro - это богатый внутренний мир. Девайс построен на базе всё той же однокристальной системы Snapdragon 855 Plus, объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 12 ГБ, а ёмкость флэш-памяти равна 128 или 256 ГБ, в зависимости от комплектации. Обеспечить стабильную работу процессора на максимальной частоте должна продвинутая система жидкостного охлаждения. Производитель заявляет, что смартфон набирает в AnTuTu более 500 000 баллов.

Не поскупилась Xiaomi и на инновации: в Black Shark 2 Pro добавили поддержку технологии DC Dimming 2.0, которая устраняет мерцание экрана, а также технологии Magic Press 2.0, которая отвечает за распознание силы нажатия на него. Работает смартфон на Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Black Shark OS.

В Китае продажи стартуют 2 августа. Black Shark 2 Pro с 128 ГБ памяти обойдётся в 435 долларов, версия с 256 стоит дороже - 508 долларов США.

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