Японская компания Sony намерена повысить цены на игровую приставку PlayStation для покупателей из США, если Вашингтон увеличит пошлины на импорт товаров из Китая, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление финансового директора корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Мы считаем - и так и заявили американскому правительству, - что повышение пошлин в конечном счете нанесет ущерб самой американской экономике", - отметил Хироки Тотоки.



Как известно, большая часть приставок PlayStation собирается в Китае, и введение более высоких импортных пошлин, по словам Тотоки, нанесет вред американским потребителям.

Финансовый директор Sony пояснил, что корпорация пока не решила, как она ответит на возможное расширение и повышение пошлин, а пока изучает варианты.



В числе рассматриваемых вариантов - обращение к потребителям с просьбой взять часть нагрузки на себя. До настоящего времени введенные торговые пошлины "не оказали значительного негативного влияния на нас, но мы должны бдительно следить за потенциальными рисками", отметил Тотоки.

Подразделение по производству PlayStation является самым прибыльным в компании. В последнем финансовом году, завершившемся в марте 2019 г., корпорация продала 17,8 млн приставок. В 2019 г. ожидается снижение продаж до 15 млн.



В 2020 г. корпорация планирует выпустить PlayStation нового поколения.

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