Apple временно перестала прослушивать анонимные запросы пользователей Siri, которые, как сообщалось ранее, компания изучала для улучшения работы голосового помощника. Как пишет портал The Verge, это решение последовало после публикации газеты The Guardian, в которой сотрудник Apple рассказал, что подрядчики компании нередко слышат конфиденциальные разговоры пользователей и узнают об их медицинских диагнозах, криминальной активности и интимной жизни, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы стремимся максимально улучшить возможности голосового помощника Siri, при этом защищая конфиденциальность пользователей", - заявил представитель Apple в своем обращении к The Verge.

В компании заверили, что начали проверку и приостановили программу аттестации Siri по всему миру. Кроме того, в рамках будущих обновлений программного обеспечения пользователям позволят самим решать, участвовать ли им в оценке голосового помощника. При этом в Apple не уточнили, означает ли это, что компания больше не хранит голосовые записи пользователей на своих серверах.

Ранее сообщалось, что среди голосовых записей, которые попадают в распоряжение подрядчиков Apple, оказываются не только поисковые запросы. Из-за ошибок в системе, которые приводят к неправильному запуску микрофона, на записях слышны разговоры людей. При этом отмечалось, что это никак не влияло на анонимность пользователей, так как внештатные сотрудники не получали информацию об их Apple ID.

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