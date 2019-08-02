Немецкая компания Volkner Mobile запустила продажи новой линейки моторхоумов Performance. Они позволяют взять с собой не только всю семью, но и любимый автомобиль - причем необязательно малолитражку. Правда, стоят такие кемперы около миллиона евро, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Создатель компании Volkner Mobile Герхард Фолкнер однажды превратил свое хобби в бизнес: большой поклонник путешествий на колесах начал сам строить и продавать моторхоумы собственной конструкции. Вершиной модельного ряда Volkner считается линейка Performance, и базовая цена такого автодома - 850 000 евро.

В этом случае речь идет о кемпере Performance Perfection длиной 10,8 метра. Строится он на шасси собственной разработки с полностью пневматической подвеской, но с активным использованием компонентов от автобусов Volvo. У этой же марки заимствуется и силовой агрегат - 350-сильный дизель. Интерьер включает в себя несколько полноценных спальных мест, шкафы для хранения, туалет и душ, два 43-дюймовых телевизора, кухонное оборудование, точку доступа в интернет, три бака для чистой и использованной воды объемом 1 400 л и тому подобное. Место же между осями автобуса занимает гараж.

Это запатентованная разработка Volkner Mobile: выдвижная платформа позволяет поместить внутрь автобуса компактный автомобиль наподобие Mini или Fiat 500. Разработчики утверждают, что при отсутствии необходимости возить с собой дополнительные "колеса" это место можно использовать для хранения дополнительной мебели. Автомобиль же может потребоваться для туристических поездок по тем местам, куда огромному кемперу въезд заказан - автобус можно оставить, например, на специализированной пригородной стоянке.

Топовая версия автобуса, оцененная в 1 240 000 евро, может "принять на борт" спорткар наподобие BMW i8, кабриолета Mercedes-Benz C-класса, Porsche 911 и так далее. Дело в том, что она больше, чем на метр длиннее. Кроме того, один из бортов топового Volkner Mobile оборудуется выдвижной секцией, способной на стоянках добавлять к жилому пространству 5 дополнительных кв.м.

Такой кемпер оснащается и более мощным силовым агрегатом: на выбор предлагаются 460-сильный дизель Volvo или 430-сильный мотор Mercedes-Benz. Наконец, есть у фирмы и исполнение Performance S, предполагающее еще более широкие возможности персонализации интерьера и механических особенностей кемпера, но стоимость таких проектов обсуждается только с непосредственным заказчиком.

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