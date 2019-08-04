В воскресенье, 4 августа, у миллионов пользователей социальной сети Facebook возникли проблемы с доступом к его ресурсам, передает Day.Az со ссылкой на Newsru.

Согласно данным мониторингового сайта Downdetector, проблема наиболее остро ощущается на Восточном побережье США, в Германии, Нидерландах, Великобритании и Париже.

Проблемы, начавшиеся после около 17:00, ощущаются и в Израиле.

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