https://news.day.az/hitech/1144463.html Очередной глобальный сбой в работе Facebook
Очередной глобальный сбой в работе Facebook
В воскресенье, 4 августа, у миллионов пользователей социальной сети Facebook возникли проблемы с доступом к его ресурсам, передает Day.Az со ссылкой на Newsru.
Согласно данным мониторингового сайта Downdetector, проблема наиболее остро ощущается на Восточном побережье США, в Германии, Нидерландах, Великобритании и Париже.
Проблемы, начавшиеся после около 17:00, ощущаются и в Израиле.
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