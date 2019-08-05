Новая разработка Xiaomi порадует пользователей смартфонов, живущих в солнечных странах и проводящих много времени на улице. Издание Let's Go Digital обнаружило патентную заявку, в которой китайский производитель электроники описывает телефон, подпитывающийся энергией солнца, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Заявка была подана во Всемирную организацию интеллектуальной собственности ещё 27 июля 2018 года, а опубликована в минувшую пятницу. В ней описывается смартфон с обычным для современных устройств дизайном, но одним важным отличием - в заднюю панель интегрирован фотоэлектрический элемент.

На фронтальной панели аппарата не видно ни датчика отпечатков пальцев, ни селфи-камеры - они, вероятно, спрятаны под экраном. Напомним, ранее в этом году Xiaomi выпустила видео, в котором демонстрируется прототип смартфона с "невидимой" фронтальной камерой.

Впрочем, современные технологии фотоэлементов не позволяют получать от панели такой площади достаточно энергии для питания и подзарядки смартфона. Однако аппарат с таким дополнением, возможно, сможет работать чуть дольше между обычными зарядками по кабелю. Кроме того, солнечная батарея может пригодиться в экстренных случаях, когда других вариантов подзарядить аппарат нет.

Идею Xiaomi не назовёшь свежей - ещё в 2009-м Samsung выпустила телефон с солнечной батареей. Guru E1107 мог, проведя час на солнце, получить достаточно электричества для совершения 10-минутного звонка. Аппарат вообще был концептуальным: корпус изготавливался из переработанных пластиковых бутылок, а встроенная функция "экологичных" напоминаний помогала не забыть вынести мусор и закрыть водопроводный кран.

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