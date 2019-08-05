Компания ZTE опередила Huawei у себя на родине, первой выпустив на китайском рынке смартфон с 5G-модулем. По сообщению местного госинформагентства "Синьхуа", в Китае Axon 10 Pro 5G можно купить за 4999 юаней, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Новинка ZTE была анонсирована на выставке Mobile World Congress (MWC 2019), прошедшей в конце февраля этого года. Она снабжена 6,47-дюймовым AMOLED-экраном (1080p) и 5G-модемом Qualcomm X50, совместимым с китайскими высокоскоростными сетями 5-го поколения. Также в аппарат установлен тройной фотомодуль: основной 48-мегапиксельный датчик дополняют 20-мп сверхширокоуголка и 8-мп телефотообъектив.

Первые покупатели Axon 10 Pro 5G, однако, не сразу смогут воспользоваться скоростным интернет-подключением. Как ожидается, оператор China Mobile запустит первую в стране 5G-сеть только к середине октября. До конца года новая услуга будет доступна более чем в 50 городах Китая. Два других крупных местных оператора - China Telecom и China Unicom - также имеют лицензию на коммерческую эксплуатацию 5G-сетей.

ZTE взяла титул первого производителя, выпустившего 5G-смартфон в Китае. Первый 5G-смартфон Huawei - Mate 20 X 5G - в прошлом месяце вышел в ряде стран, включая Великобританию, Италию и ОАЭ, но в Китае его начнут продавать не ранее 16-го августа. Помимо Huawei, за пределами своей страны 5G-смартфоны уже продают OnePlus (7 Pro 5G) и Oppo (Reno 5G).

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