Количество DDoS-атак в мире во втором квартале выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 25% - 2017 года, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

"Особенно значительный рост показали технически сложные атаки. Их доля выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила почти половину (46%) от общего числа этих киберугроз", - отмечается в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, во втором квартале была зафиксирована рекордная по длительности атака (509 часов, или 21 день), прежний рекорд составлял 329 часов, отмечает компания. "В целом же доля длительных атак стала меньше, чем в начале года", - говорится в сообщении.

Количество DDoS-атак, направленные на ресурсы, расположенные в России, снизилось на 9%.

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