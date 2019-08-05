На Facebook удалена страница, на которой готовился штурм секретной базы США "Зоны-51".

При попытке открыть страницу, появляется надпись: "возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена".

27 июня администраторы фейсбук-сообщества с мемами создали встречу "Штурмуем "Зону 51". Они не смогут остановить нас всех", а также обозначили дату - 20 сентября 2019 года. Однако локальная шутка настолько пришлась по нраву пользователям, что на участие в штурме подписались уже почти 2 млн человек, а интересующихся оказалось и того больше.

"Зона 51" - это американская военная база, подразделение военно-воздушной базы "Эдвардс". По мнению некоторых пользователей соцсетей, та якобы находятся тела пришельцев и изучаются внеземные технологии.

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