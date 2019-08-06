Пользователи мессенджера Facebook пожаловались на сбой в работе мессенджера Facebook.

Как передает Day.Az, об этом информирует сайт downdetecter.com.

Согласно полученной информации, больше всего жалоб на работу мессенджера исходит со стороны пользователей из США, Канады, Австралии, Филиппин, Колумбии, Польши, Бельгии.

В своих комментариях они жалуются на проблемы с отправкой сообщений, а также работу аккаунтов.

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