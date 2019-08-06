К 2022 году все устройства Google будеут изготавливаться из материалов вторичной переработки. Об этом представители компании рассказали изданию Fast Company. По их словам, из вторсырья будут производиться продукты, выходящие по программе Made By Google ("Сделано в Google"): смартфоны Pixel, ноутбуки Pixelbook, "умные" колонки Google Home, термостаты Nest, а также чехлы, зарядные подставки и другие аксессуары, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В Google отметили, что некоторые продукты уже производятся из утилизированных отходов. Для изготовления устройств Chromecast, например, используется переработанный пластик, динамиков Google Home и чехлов - пластиковые бутылки.

Помимо этого, к следующему году компания обязалась сделать все свои устройства углеродно-нейтральными. Это означает, что количество выбросов вредных веществ в атмосферу при производстве своего "железа" Google намерена сократить по максимуму.

Экологическим инновациям стараются следовать и другие IT-компании. У Apple, например, есть собственный робот-утилизатор по имени Лиам, который разбирает старые айфоны на запчасти и самостоятельно сортирует все детали - от корпусов и стекол до микросхем и крепежных винтов. Стать более "зеленой" в этом году пообещала и Samsung, заявив о намерении использовать экологически чистые материалы в упаковке своих продуктов.

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