Никто не сомневается, что новое поколение смартфонов Apple, состоящее из устройств с предположительными названиями iPhone 11, 11R и 11 Max, будет представлено в начале осени. Издание CNET проанализировало даты предыдущих аналогичных презентаций и утверждает, что вычислило точный день мероприятия в 2019-м, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По версии старшего редактора CNET Линн Ла, большой "яблочный" анонс состоится во вторник, 10 сентября. Разумеется, полной уверенности у журналистки нет, однако анализ предыдущих дат указывает именно на этот день. И вот какая логика стоит за этим предсказанием.

Начиная с 2012 года, Apple всегда анонсировала новые флагманские смартфоны либо на той же неделе, на которую приходится День труда в США (первый понедельник сентября), либо на следующей. Первый вариант выбирали, если праздник отмечался 3 сентября или раньше, второй - если 5 сентября или позже. В этом году День труда приходится на 2 сентября, то есть стоит ждать анонса после 9 числа.

Но в какой именно день? Презентации всегда проходили во вторник или среду, чтобы шумиха в СМИ в последующие 9-10 дней хорошенько подготовила потребителей к расставанию с деньгами. Старт продаж всегда при этом назначался на пятницу. Соответственно, остаются два варианта даты анонса: 10 или 11 сентября. Но 11 сентября - дата трагическая, и видеть упоминания новых iPhone рядом с заголовками об очередной годовщине терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне в Apple никто не хочет.

Соответственно, самая вероятная дата анонса новых iPhone - вторник, 10 сентября 2019 года. В этом случае приём предварительных заказов стартует в пятницу 13 сентября, а поставки устройств и продажи в магазинах - спустя неделю, 20 сентября.

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