Японская корпорация NEC провела летные испытания прототипа пассажирского беспилотника. Короткий демонстрационный полет состоялся на испытательном полигоне в пригороде Токио: "летающий автомобиль" поднялся на небольшую высоту, провисел в воздухе около минуты и мягко приземлился, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В целях безопасности аппарат запускали в огороженной "клетке", а его хвостовая часть была привязана к земле тросом. Кроме того, на борту воздушного средства никого не было, передает Bloomberg.

"Япония - густонаселенная страна, поэтому летающие автомобили могут значительно облегчить нагрузку на дороги общего пользования", - сказал один из руководителей проекта NEC Куджи Окада. Помимо самого дрона, его компания также занимается выстраиванием инфраструктуры для аппаратов такого рода.

Впрочем, прокатиться на беспилотнике NEC можно будет еще нескоро. Власти Японии ожидают, что к 2023 году такие БПЛА будут заниматься доставкой товаров, а перевозками пассажиров - еще позже. Партнер NEC, компания Cartivator рассчитывает начать серийное производство "летающих машин" в 2026-м.

Помимо этого, правительству предстоит выработать нормативные требования, предъявляемые к транспорту будущего, а инженерам NEC - доработать аппарат. Прототип пассажирского дрона в его нынешнем виде весит около 150 кг, его длина - 3,9 метра, ширина - 3,7 м, высота - 1,3 м.

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