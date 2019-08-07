Facebook подала в суд на создателей приложений по накручиванию рекламы
Компания Facebook подала иск в суд на двух разработчиков приложений для смартфонов, обвиняя их в мошенническом накручивании просмотров рекламы в социальной сети. Об этом сообщается в заявлении компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно заявлению, два разработчика - базирующаяся в Гонконге компания LionMobi и сингапурская JediMobi - разместили в онлайн-магазине Google Play приложения, через которые на смартфоны владельцев устанавливались вирусы.
"Вредоносная программа создавала фиктивные клики пользователей на рекламу в Facebook, которая появлялась на телефонах пользователей, создавая впечатление, что пользователи действительно нажимали на рекламу", - сообщается в заявлении компании. В результате разработчики незаконно получали деньги за просмотры рекламы на Facebook.
В релизе сообщается, что этот иск является одним из первых исков такого типа.
Отмечается, что Facebook исключил LionMobi и JediMobi из системы Audience Network, которая позволяет рекламодателям расширять кампании за пределы Facebook и Instagram, их аккаунты заблокированы. "Всем затронутым рекламодателям Facebook возместил убытки в марте 2019 года", - отмечается в релизе.
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